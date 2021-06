JO 2021 : des clubs de Ligue 1 ne comptent pas libérer leurs joueurs sélectionnés en équipe de France olympique

Alors qu’il s’était déjà heurté au refus des clubs avant même l’annonce de sa liste pour les Jeux olympiques, Sylvain Ripoll va de nouveau faire face à un casse-tête. Même si le sélectionneur des Espoirs et de l’équipe olympique a fait l’effort de n’appeler qu’un seul joueur par club, plusieurs équipes de Ligue 1 entendent retenir leurs joueurs, comme Amine Gouiri à Nice, Benoît Badiashile à Monaco et Eduardo Camavinga à Rennes.

Les clubs qui souhaitent retenir leurs joueurs en ont le droit : le tournoi olympique de football se déroulera du 22 juillet au 8 août, des dates qui ne coïncident pas avec les plages prévues par la FIFA, et durant lesquelles ils sont obligés de libérer les joueurs. Surtout, la saison de Ligue 1 reprendra le 7 août, et les représentants français ne seront pas rentrés du Japon. Ils ne pourront donc pas préparer la saison avec leur club, ni disputer le début du championnat. Le directeur du football de l’OGC Nice, Julien Fournier, a donc déclaré que son attaquant Amine Gouiri ne serait pas du voyage à Tokyo : "On avait indiqué qu'aucun joueur de Nice irait aux Jeux olympiques. Je suis désagréablement surpris (par la sélection). Comme les textes de la FIFA n'obligent pas les clubs, on est dans notre bon droit. On applique toujours les règlements, et la FFF va s'y conformer".

Des tours préliminaires en Coupe d'Europe

Pour l’AS Monaco, la saison démarrera même en avance, avec le troisième tour de qualification en Ligue des champions les 3 ou 4 août. Oleg Petrov, le vice-président du club, a donc expliqué, en conférence de presse, que son défenseur central Benoît Badiashile, serait retenu en Principauté : "Nous avons des matchs très importants à jouer pour le club, nous devons regarder nos intérêts stratégiques. Le club va jouer des matchs décisifs pour la qualification en Ligue des champions, et c’est un objectif très important. Pas seulement pour nous, c’est important aussi pour le foot en France, qui doit bien figurer dans le football européen. Notre position aurait été différente si nous n’avions pas les matchs préliminaires pour la Ligue des champions".

À Rennes, le président Nicolas Holveck compte sur Eduardo Camavinga pour préparer les barrages de Ligue Europa Conférence, même s’ils ne se disputeront que les 19 et 26 août : "C'est essentiel pour nous d'aller en phase de groupes et aussi pour défendre la cinquième place de la France à l'indice UEFA. Ça nous impose d'avoir tous nos meilleurs joueurs", a-t-il déclaré à L’Equipe. La liste des 18 joueurs convoqués devrait donc être modifiée, Sylvain Ripoll a jusqu’au 30 juin pour la faire évoluer.