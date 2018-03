Incidents à Lille : le club jouera dans un stade vide, au moins jusqu'au 5 avril

Après l'envahissement du terrain le 10 mars, la Ligue de football professionnelle a pris de lourdes sanctions contre le club lillois.

La sanction est tombée. Lille va jouer à huis clos à domicile, dans un stade vide, en attendant les éventuelles sanctions de la commission de discipline du 5 avril, a annoncé jeudi 15 mars la Ligue de football professionnel. Une instruction a été ouverte après les violences des supporters et l'envahissement du terrain de samedi dernier.

Le Losc, qui se déplace à Monaco vendredi, accueillera donc Amiens sans supporteur le 1er avril lors de la 31e journée de Ligue 1. Le directeur général du Losc Marc Ingla a protesté jeudi soir contre "l'extrême sévérité" de la sanction et le club y a vu "une double peine". "Le Losc ne présente pas d'antécédents d'incidents de ce genre", rappelle le club dans un communiqué.

Dix personnes interpellées

Au coup de sifflet final de Lille-Montpellier (1-1) samedi dernier lors de la 29e journée de L1, des supporters du Losc avaient pénétré sur la pelouse pour molester des joueurs lillois en criant "si on descend (en L2), on vous descend". Une enquête a été ouverte et dix personnes ont été placées en garde à vue jeudi.

Dès le dimanche matin, le parquet a ouvert une enquête de flagrance confiée à la sûreté urbaine de Lille, et le Losc a déposé plainte pour violences aggravées, dégradations de biens et menaces de mort. Dix personnes ont été placées en garde à vue jeudi: neuf hommes et une femme âgés de 20 à 38 ans.