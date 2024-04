"Ils nous ont régalés toute la semaine" : les supporters du PSG exultent après les dernières victoires du club parisien

C'est une semaine de rêve pour le Paris Saint-Germain qui fait un grand pas vers un 12e titre de champion de France. Dimanche 21 avril, au Parc des Princes, les Parisiens ont écrasé l'Olympique Lyonnais 4 buts à 1. Après leur brillante qualification mardi 16 avril à Barcelone pour les demi-finales de la Ligue des champions, l'euphorie n'est pas retombée.

Supporter le Paris Saint Germain, c'est avoir ces derniers jours des étoiles plein les yeux et l'impression d'être en lévitation à entendre Mathieu et Alexis. "Incroyable, très belle semaine, on ne rêvait pas mieux ils nous ont régalés toute la semaine", confient-ils. "Semaine de rêve, les demi-finales de Ligue des Champions c'était incroyable, c'était inespéré au départ de la saison, et puis, là, on tape Lyon 4-1, on va pouvoir dormir tranquilles", lâchent les deux fans.

Un 12e titre de champion de France possible dès mercredi

D'autant plus que Paris a économisé ses stars dimanche soir, Kylian MBappé et Ousmane Dembélé sont restés sur le banc de touche durant tout le match et ce sont les habituels remplaçants qui ont fait le travail. Pouvoir compter sur tout le monde à tout moment, c'est la grande force de ce Paris Saint-Germain, selon le capitaine Marquinhos. "Ça montre la valeur de l'équipe surtout, les qualités des joueurs qui sont rentrés. Ça met aussi en valeur la philosophie du coach. Tout le monde sait ce que l'on doit faire sur le terrain, peu importe le joueur qui va être sur le terrain, c'est ça qui fait la différence dans une saison importante comme ça", assure le joueur.

La chasse aux trophées est désormais lancée, avec peut-être un 12e titre de champion de France dès ce mercredi 24 avril avec Paris qui se rend à Lorient. Pour plier définitivement le championnat, le PSG devra l'emporter, et espérer que Monaco, en déplacement à Lille, ne gagne pas.