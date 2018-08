Girondins de Bordeaux : les discussions pour le poste d'entraîneur continuent avec Thierry Henry

Thierry est pressenti pour devenir l'entraîneur du club de foot français.

Les discussions entre Thierry Henry, son agent, le président des Girondins de Bordeaux, Nicolas de Tavernost, et les futurs propriétaires du club, se poursuivent, selon les informations recueillies par franceinfo dimanche 26 août. Thierry Henry n'a pas encore accepté le poste d'entraîneur des Girondins, mais n'a pas refusé non plus.

D'autres options, au cas où

Thierry Henry fait partie des noms circulant pour succéder à Gustavo Poyet sur le banc bordelais. Si l'option du champion du monde 1998 ne se concrétisait pas, le président des Girondins de Bordeaux serait en contact avec les Italiens Claudio Ranieri et Antonio Conte. Il pourrait aussi recontacter le Français Laurent Blanc, qui a occupé le poste de 2007 à 2010.

Gustavo Poyet a été mis à pied le 17 août à titre conservatoire. L'entraîneur uruguayen s'en était pris verbalement à sa direction à l'issue du match européen contre Marioupol. Il était en colère contre ses dirigeants qui ont laissé partir l'attaquant Gaëtan Laborde, à Montpellier, sans l'en avertir selon lui.