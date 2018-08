Football : l’entraîneur des Girondins de Bordeaux, Gustavo Poyet, est mis à pied

Jeudi, l'entraîneur uruguayen avait reproché à sa direction de ne pas l'avoir informé du transfert de Gaëtan Laborde à Montpellier.

L'entraîneur uruguayen de Bordeaux, Gustavo Poyet, est mis à pied à titre conservatoire en vue d'une procédure de licenciement, rapporte vendredi 16 août France Bleu Gironde.

"C'est un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, a déclaré Stéphane Martin, le président des Girondins de Bordeaux. On est dans une période d'une semaine durant laquelle il peut y avoir des échanges, donc techniquement tout est possible." Gustavo Poyet sera à nouveau reçu dans une semaine.

L'entraînement des Girondins de Bordeaux a commencé avec une heure de retard vendredi matin, sans Gustavo Poyet. L'entraîneur a en effet quitté Le Haillan ce matin, peu avant la séance et après avoir rencontré la direction des Girondins.

"Une honte d'avoir fait ça"

Jeudi, il s'en était pris verbalement à sa direction à l'issue du match de Ligue Europa contre Mariupol. Il avait exprimé sa colère contre ses dirigeants en expliquant ne pas avoir été informé du transfert de l'attaquant Gaëtan Laborde à Montpellier. Il affirme ne l'avoir découvert qu'avant le match contre Mariupol, en constatant son absence alors qu'il était convoqué. "C'est une honte d'avoir fait ça contre moi, les joueurs et les supporters, je ne peux pas accepter ça, avait-il notamment assené, évoquant un possible départ. J'ai besoin d'une explication du club, des propriétaires et des présidents."