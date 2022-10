Football : le Stade brestois se sépare de son entraîneur Michel Der Zakarian

Le Stade brestois, 20e et dernier de la Ligue 1 de football, a décidé de se séparer de son entraîneur Michel Der Zakarian, a appris France Bleu Breizh Izel lundi 10 octobre auprès de l'entourage de l'entraîneur, confirmant une information de L'Equipe. Ses deux adjoints Franck Rizzetto et David Bechkoura sont aussi concernés par cette décision. Tous étaient sous contrat jusqu'en juin 2024. Les deux parties doivent désormais discuter des conditions de cette séparation et trouver un accord.

Une mauvaise saison pour le SB29

Ce limogeage intervient après la défaite à domicile des Brestois dimanche, battus 2-1 par Lorient. Brest plafonne à 6 points après la 10 journée de championnat, totalisant six défaites pour trois match nuls et une seule victoire. Selon les informations de France Bleu Breizh Izel, les mauvais résultats du club ont convaincu la présidence que les maux étaient trop profonds.

Âgé de 59 ans, Michel Der Zakarian va donc quitter Brest un peu plus d'un an après son arrivée et une première saison réussie (11e place à l'issue de l'exercice).