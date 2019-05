Football : la journée du 17 mai sera dédiée à la lutte contre l'homophobie en Ligue 1 et Ligue 2

Les entraîneurs, capitaines et arbitres seront invités à porter un brassard aux couleurs de l'arc-en-ciel et un clip sera diffusé sur les écrans géants.

La journée de championnat du 17 mai sera dédiée à la lutte contre l'homophobie. C'est ce qu'a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP), lundi 13 mai, lors d'une conférence de presse où plusieurs autres mesures pour sensibiliser les différents acteurs (public, jeunes joueurs...) sur la question ont été détaillées. "Lutter contre l’homophobie est un devoir pour le football professionnel pour s’assurer que tout le monde se sente le bienvenu dans nos stades", a notamment souligné la présidente de la LFP, Nathalie Boy de la Tour.

En Ligue 1 et Ligue 2, les entraîneurs, les capitaines, les arbitres et les délégués de matches "seront invités à porter" un brassard aux couleurs de l'arc-en-ciel. La LFP et certains clubs mettront également leur logo et sites internet aux couleurs LGBT, précise le communiqué. Par ailleurs, le clip suivant sera diffusé sur les écrans géants et les réseaux sociaux avec le slogan "Homo comme hétéro, on porte tous le même maillot".

Découvrez en avant-première, le clip de la campagne : « Homo comme hétéro, on porte tous le même maillot »



« HORS-JEU A L’HOMOPHOBIE ! » ➡ https://t.co/azsiEYLY8G #JouonsLaCollectif #17mai⚽️️‍ pic.twitter.com/OIsyfpF93s — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) 13 mai 2019

La Ligue de football professionnel veut également faciliter la remontée des actes homophobes, à travers une nouvelle procédure. Dès la saison prochaine, une fiche de signalement sera donc mise en place pour permettre à tout spectateur de rapporter un acte ou des insultes discriminantes. La Licra, aux côtés de SOS homophobie, avec le soutien de la LFP, pourra alors prendre les mesures judiciaires adéquates.

La Fondation du football, un organisme soutenu par la LFP, va également poursuivre ses ateliers dans les centres de formation, notamment avec le renfort de l'association Foot ensemble. Des livrets pédagogiques seront mis à la disposition des jeunes footballeurs, tout comme des exemplaires du documentaire Footballeur et homo, au cœur du tabou, diffusé le 14 mai sur France 2 à 23h30. Des formations de lutte contre les discriminations seront enfin proposées aux référents supporters des clubs.