Foot : Strasbourg remporte la Coupe de la Ligue en battant Guingamp (0-0, 4-1 aux tirs au but) au terme d'une finale soporifique

C'est le troisième trophée du club alsacien.

Le RC Strasbourg a remporté la Coupe de la Ligue 2019 contre Guingamp (0-0, 4-1 tab), samedi 30 mars au stade Pierre-Mauroy de Lille (Nord). Au terme d'un match très pauvre avec quelques demi-occasions à se mettre sous la dent en tout et pour tout, le trophée s'est joué aux tirs au but. Une première depuis quinze ans. A ce petit jeu, c'est Strasbourg qui s'est montré le plus efficace, en réussisant toutes ses tentatives, y compris une panenka osée de Dimitri Liénard. En face, Guingamp s'est montré maladroit, en gâchant deux tentatives sur trois. Et son gardien magique Marc-Aurèle Caillard, s'est montré impuissant sur tous les tirs alsaciens.

Le club alsacien remporte l'épreuve pour la troisième fois après ses succès en 1997 et 2005.