Foot : le FC Metz valide sa remontée en Ligue 1, un an après l'avoir quittée

Les Messins ont battu le Red Star en toute fin de match (2-1), vendredi soir. Suffisant pour officialiser leur retour en Ligue 1. Ils n'auront finalement patienté qu'un an en deuxième division.

Cette fois, c'est sûr : le FC Metz rejouera bien en Ligue 1 la saison prochaine. Les Messins ont définitivement validé leur retour parmi l'élite du football français, vendredi 26 avril, en s'imposant à Beauvais (Oise) face au Red Star, lanterne rouge de Ligue 2. Une victoire 2-1 obtenue en toute fin de rencontre. Au coup de sifflet final, les joueurs ont pu aller célébrer l'accession avec eux en chantant "On est en Ligue 1".

#REDFCM (1-2) C'est terminéeeeee ! Le FC Metz s'impose au @RedStarFC (1-2) et retrouve officiellement la Ligue 1 !!!! QUUUELLLE SOIIREEEEEE pic.twitter.com/exuqEAAaED — FC Metz ☨ (@FCMetz) 26 avril 2019

Presque la routine pour les Messins qui sont habitués aux montées et aux descentes. Leaders incontestables du championnat depuis la deuxième journée, ils n'auront patienté qu'un an en deuxième division. Avec onze points d'avance sur le troisième, Troyes, les Messins ne peuvent plus être rejoints à trois journées de la fin de la saison. Mardi dernier, ils avaient d'ailleurs gâché une première occasion de fêter ce retour dans l'élite, en calant contre Grenoble (1-1).