Foot : Dijon sauve sa place en Ligue 1 en battant Lens en barrages (3-1, 1-1 à l'aller)

Les Lensois, 5e de Ligue 2, auront rêvé jusqu'à un quart d'heure de la fin.

Tout s'est joué sur deux grossières erreurs du gardien lensois Jérémy Vachoux. Deux erreurs, causant deux buts, qui scellent la victoire de Dijon dans ce barrage retour de Ligue 1, dimanche 2 juin en Bourgogne. Les Dijonnais l'emportent 3-1, grâce à ces deux buts inscrits dans le dernier quart d'heure, brisant le rêve des Lensois qui avaient réalisé une véritable épopée pour croire à la montée. Au match aller, les Lensois et les Dijonnais s'étaient quitté sur un match nul (1-1).

Alors que les deux équipes étaient à égalité, le gardien Vachoux a commis une terrible erreur en rendant le ballon aux Dijonnais sur une passe en retrait. Dix minutes plus tard, il percute son défenseur Steven Fortes sur une mauvaise sortie, laissant le Dijonnais Naïm Sliti sceller la victoire de son équipe dans le but vide.

Les Dijonnais, 18e de L1 in extremis, réussissent à se sauver aux dépens de Lensois qui ont dû effectuer un parcours du combattant pour se hisser dans cette finale. Un succès aux tirs au but contre le Paris FC, puis une victoire en prolongation à Troyes auront usé les ressources lensoises. "Ce qu'on a fait, c'est beau, mais ça n'a servi à rien", soupire Walid Mesloub, le meneur de jeu de l'équipe, sur Canal +. Les Sang et Or, qui n'ont plus connu la première division depuis leur relégation au printemps 2015, devront encore passer au moins une saison à l'échelon inférieur.