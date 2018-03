Foot : une bagarre éclate entre les joueurs de Marseille et Lyon après le match

Les incidents se sont déroulés après la victoire de l'OL au Vélodrome lors de la 30e journée de Ligue 1.

"Quand je vois ça, ça me désole", a réagi le Lyonnais et ancien Marseillais Jérémy Morel, au micro de Canal+. Des échauffourées ont éclaté entre les joueurs de Marseille et de Lyon, dimanche 18 mars, après la victoire de l'OL (3-2) au stade Vélodrome lors de la 30e journée de Ligue 1.

"Adil Rami et Marcelo se sont d'abord accrochés sur la pelouse. Et quelques secondes plus tard, le Lyonnais a mis le feu aux poudres en provoquant le public marseillais en exhibant son maillot dans une attitude de défi", raconte le HuffPost. Des internautes montrent les incidents sur Twitter.

Voici la raison des échauffourées. Rami met un coup de point à Marcelo. Quelle intelligence.. pic.twitter.com/lC1V9RSIFJ — Only Gones (@OnlyGones) 18 mars 2018

#OMOL #OMLyon Haute tension : Incidents entre les joueurs à la fin du match. pic.twitter.com/ac0Y7RMYkc — mondialfoot.fr (@MondialfootFr) 18 mars 2018

"A la fin du match, on se trompe de combat, a également commenté le gardien marseillais Steve Mandanda. Ça chambre beaucoup et on s'énerve, mais c'est sur le terrain qu'il fallait se battre."