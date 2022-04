DIRECT. Strasbourg-PSG : les Alsaciens ouvrent le score face au champion de France grâce à Gameiro, suivez le match en direct

Match de prestige à la Meinau. Strasbourg accueille le Paris Saint-Germain, vendredi 29 avril, pour le premier match de la 35e journée de Ligue 1. Défaits à Lille lors de la dernière journée (1-0), les Alsaciens ont réalisé la mauvaise opération et glissé au sixième rang du classement, première place non européenne. Une victoire les ramènerait provisoirement à hauteur de Rennes et Monaco, et les replacerait dans la bataille pour les places européennes avant les matchs de leurs concurrents.

En face, le PSG n'a plus grand chose à jouer en cette fin de saison. Les hommes de Mauricio Pochettino, sacrés champions de France samedi dernier, abordent leurs derniers matchs sans vraiment d'enjeu, mais avec quelques statistiques individuelles à soigner, notamment pour Kylian Mbappé, leader du classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs du championnat.