DIRECT. PSG-Lens : les Parisiens jouent le titre face aux Sang et Or... Suivez la rencontre décisive de la 34e journée de Ligue 1

Une victoire des Parisiens face aux Lensois, samedi, et le PSG décrocherait le dixième titre de champion de France de son histoire.

Une victoire pour continuer d'écrire son histoire. Large leader du championnat, le Paris Saint-Germain a l'occasion, samedi 23 avril, de remporter un dixième titre de champion de France. Mais pour cela, les coéquipiers de Kylian Mbappé vont devoir se frotter à de redoutables Lensois, qui les avaient accrochés lors du match aller (1-1), le 4 décembre. La tâche sera d'autant plus ardue que les Sang et Or viennent d'enchaîner trois succès de rang, avec la manière.

Les joueurs de la capitale ont donc l'occasion de sauver leur saison, dès samedi, avec ce titre de Ligue 1 assuré à domicile devant leurs spectateurs. Pour Lens, ne pas perdre sera aussi de l'ordre de la survie. Non pas pour le maintien, mais bien pour une place européenne. Septièmes à quatre journées de la fin, les joueurs de Franck Haise ne sont qu'à trois points des Monégasques, cinquièmes. Suivez la rencontre en direct.