DIRECT. Montpellier-Lyon : Lucas Paqueta ouvre le score pour l'OL, suivez la rencontre de Ligue 1

Dimanche 28 novembre à 17h, Montpellier reçoit Lyon au stade de la Mosson dans un choc du ventre mou de la Ligue 1. La rencontre s'annonce particulièrement équilibrée, même si le MHSC reste sur une série de trois victoires face à Lyon en Ligue 1. Les deux équipes disposent du même nombre de points au classement,19. A noter le match de retard de Lyon suite aux incidents lors de l'affrontement face à Marseille.

Autre similitude, l'égalité parfaite que connaissent les deux formations entre leur efficacité offensive et leur fragilité défensive. Avec autant de buts marqués que de buts encaissés (21), Montpellier et l'OL affichent une différence de but nulle. L'un des deux clubs devra tirer son épingle du jeu s'il veut se rapprocher du haut du classement et des places européennes.