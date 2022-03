DIRECT. Monaco-PSG : les Monégasques font le break... Suivez le match de la 29e journée de Ligue 1

Monaco et le PSG n'ont plus que le championnat pour rebondir. Quelques jours après les éliminations respectives en Ligue Europa (contre Braga, jeudi) et en Ligue des champions (le 8 mars contre le Real Madrid), Monégasques et Parisiens sont opposés lors de la 29e journée de Ligue 1, dimanche 20 mars.

Le Paris Saint-Germain tentera de reconquérir ses supporters agacés alors que l'ASM doit éviter de laisser les places européennes s'éloigner. Suivez la rencontre à partir de 13 heures.