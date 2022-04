DIRECT. Lyon-Montpellier : Karl Toko-Ekambi apporte sa pierre à l'édifice et permet à l'OL de faire le break... Suivez la rencontre

Se donner une chance d'y croire. C'est l'enjeu de cette 34e journée de Ligue 1 pour l'Olympique lyonnais qui fait face à des Montpelliérains en plein doute après trois défaites en quatre matchs, samedi 23 avril. Du côté des Rhodaniens, l'espoir semblait être revenu mais la déconvenue subie en terres brestoises a complètement fait tomber le château de cartes de Peter Bosz et grandement remis en cause une place qualificative à une compétition européenne la saison prochaine.

Les joueurs de la Paillade n'y arrivent plus non plus. Après quatre rencontres sans victoire dont trois revers, les coéquipiers de Rémy Cabella, onzièmes, auront sûrement à cœur de se remettre dans le droit chemin lors des quatre dernières journées de championnat. Lors du match aller, le 28 novembre, les Lyonnais s'étaient imposés sur le plus petit des scores (1-0) sur le terrain montpelliérain. Suivez la rencontre en direct.