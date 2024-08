Direct Lyon-Monaco : les deux équipes dos et dos à la pause après une première période animée... Suivez la rencontre de Ligue 1

Les Gones sont de retour au Groupama Stadium. Après une entame de championnat difficile face à Rennes, qui s'est soldée par une défaite 3-0, la semaine dernière, l'OL est attendu au tournant pour sa première à domicile, samedi 24 août. Face à l'AS Monaco, dauphin du PSG la saison dernière, la tâche s'annonce difficile, même si l'ASM n'a pas vraiment brillé lors de son succès 1-0 face à Saint-Etienne, lors de la première journée.

Peu convaincant en Bretagne et auteur d'un pénalty raté, la recrue estivale de l'OL, Georges Mikautadze, pourrait être tentée de sonner la révolte rhodanienne. A domicile, les Gones ont en plus l'habitude de bien débuter leur saison. Sur les dix dernières années, les Lyonnais n'ont concédé qu'une seule défaite lors de leur premier match au Groupama Stadium. Pour s'imposer, la défense de l'OL devra cependant se montrer plus solide que face à Rennes, surtout contre une équipe du Rocher qui a des arguments sur le plan offensif, avec le Suisse Breel Embolo et l'Américain Folarin Balogun.