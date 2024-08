Direct Monaco-Saint-Etienne : les Verts sur le Rocher pour leur retour dans l'élite... Suivez la rencontre de Ligue 1

Retour d'un classique de Ligue 1. Les rencontres entre Monaco et Saint-Etienne ont marqué l'histoire du football français, mais les deux équipes ne s'étaient pas affrontées depuis deux ans. Enlisé en deuxième division, Saint-Étienne fait son grand retour en Ligue 1, samedi 17 août à 21 heures, au stade Louis-II contre l'AS Monaco. Les Rouge et Blanc, dauphin du PSG la saison dernière, ont terminé leur préparation de manière très satisfaisante, avec en point d'orgue une victoire 3-0 contre le FC Barcelone en match amical et des recrues prometteuses telles que Lamine Camara et Christian Mawissa.

Si les Monégasques sont les favoris de la rencontre, les Stéphanois pourront compter sur le soutien de leur public, même à l'extérieur. L'année dernière, les parcages de l'ASSE ont régulièrement fait le plein. Au stade Louis-II, les Stéphanois devraient encore une fois se montrer bruyants pour marquer leur retour en Ligue 1.

Suivez le match en direct.