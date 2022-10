DIRECT. Lyon-Lille : les Dogues tentent de mordre mais l'OL résiste, les deux équipes au coude-à-coude à la pause... Suivez le match de Ligue 1 en direct

Duel de prétendants à l'Europe au Groupama Stadium. L'Olympique lyonnais, huitième, a du retard à rattraper au classement et affronte le Losc, sixième, dimanche 31 octobre. Après six matchs sans victoire, les Gones ont relevé la tête le week-end dernier et doivent confirmer après leur victoire à Montpellier (1-2), le premier succès de l'ère Laurent Blanc. Après un début de saison inconstant, les Lillois restent quant à eux sur une série de trois victoires.

Les Dogues, sous la houlette de Paulo Fonseca, proposent un jeu alléchant et vont tenter de ramener des points de leur déplacement au Groupama Stadium, où ils sont la bête noire de l'OL : depuis l'inauguration du stade, les Lyonnais y ont perdu cinq fois et ont obtenu un match nul contre les Lillois à domicile en championnat. Suivez le match en direct.