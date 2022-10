Ligue 1 : Alexandre Lacazette et Lyon retrouvent le sourire face à Montpellier

Après six matchs sans succès, les Lyonnais s'imposent de justesse à Montpellier, samedi (1-2), et décrochent leur première victoire sous les ordres de Laurent Blanc, à l'occasion de la 12e journée de Ligue 1.

Le changement d’entraîneur est-il la clé pour retrouver le chemin du succès ? Montpellier, qui a limogé son entraîneur, Olivier Dall’Oglio, cette semaine, devra attendre pour le savoir. Les Héraultais se sont inclinés à domicile (1-2), samedi 22 octobre, face à l’Olympique lyonnais, dirigé depuis deux matchs par Laurent Blanc. Après six rencontres sans victoire (cinq défaites et un nul), les Gones retrouvent des couleurs en grande partie grâce à Alexandre Lacazette, passeur et buteur.

Dominateurs, les Lyonnais ont privé Montpellier de ballon en première période (70% de possession), permettant à Houssem Aouar, relancé par Laurent Blanc, d’ouvrir le score (33e). Mais l’OL n’a jamais réussi à se mettre à l’abri, la faute à du déchet dans le dernier geste et surtout à cause d’un excellent Bingourou Kamara, entré en jeu après la blessure de Jonas Omlin (42e), et auteur de quatre arrêts.

Elye Wahi a assuré le spectacle

Les Montpelliérains en ont profité pour égaliser par l’intermédiaire d’Elye Wahi, sur une superbe bicyclette (70e), avant que le match ne s’emballe. Deux cartons rouges ont été adressés à Stephy Mavididi et Sinaly Diomandé après un début de bagarre générale (74e). Les deux équipes réduites à dix, c’est finalement l’OL qui a tiré son épingle du jeu, avec le septième but d’Alexandre Lacazette de la saison (90e), synonyme de délivrance pour les Lyonnais.

Au classement, les Gones montent provisoirement à la 8eplace mais ne doivent pas oublier à quel point ils ont souffert en deuxième période. Quant aux Montpelliérains, ils subissent un quatrième revers consécutif. Revivez la rencontre minute par minute.