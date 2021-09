DIRECT. Ligue 1 : Moussa Dembélé permet à Lyon de faire la course en tête à la pause contre Strasbourg

Pour Lyon et Strasbourg, la trêve internationale ne pouvait pas plus mal tomber. Les deux équipes avaient ouvert leur compteur de victoires cette saison en Ligue 1 respectivement face à Nantes (1-0) et Brest (3-1) à la fin du mois d'août. Après leur début de saison très mitigé, les deux formations doivent se relancer. Elles veulent toutes les deux poursuivre sur leur lancée, dimanche 12 septembre (20h45), au Groupama Stadium. Suivez la rencontre de la 5e journée en direct sur franceinfo: sport.