DIRECT. Ligue 1 : suivez le match PSG-Angers

Le Paris Saint-Germain reçoit le SCO d'Angers, vendredi 15 octobre, à 21h, au Parc des Princes pour le compte de la 10e journée de Ligue 1.

Mauricio Pochettino doit composer sans ses internationaux argentins (Lionel Messi, Leandro Paredes et Ángel Di María) et brésiliens (Marquinhos et Neymar), convoqués par leur sélection pour affronter respectivement le Pérou et l'Uruguay dans la nuit de jeudi à vendredi pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Sergio Ramos n'est quant à lui toujours pas apte à reprendre la compétition.

Le club de la capitale, surpris par le Stade Rennais (2-0) lors de la dernière journée, aura l'opportunité de creuser l'écart en haut du classement, à seulement quelques jours du Classico contre l'Olympique de Marseille, dimanche 24 octobre à l'Orange Vélodrome.