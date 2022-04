DIRECT. Ligue 1 : Paris vise le titre à Angers, un Strasbourg-Rennes capital, Lyon rêve d'Europe face à Brest... Suivez le multiplex de la 33e journée

Qui sera européen la saison prochaine ? Nombreux sont les prétendants en Ligue 1 mercredi 20 avril, très peu seront les élus. En tout cas, la rencontre entre Strasbourg et Rennes se profile comme le match clé de la soirée. Respectivement cinquièmes et troisièmes, les deux équipes jouent gros pour conserver ou asseoir leur place d'Européen. Lens et Lyon peuvent encore y croire de leur côté. Opposées à Montpellier et Brest, les deux formations sont à trois et quatre points d'une cinquième place qualificative en Ligue Europa Conférence.

Autres matchs, autres enjeux : le Paris Saint Germain pourrait être champion dès ce mercredi soir s'il est victorieux et que Marseille, qui recevra Nantes, s'incline. Mais les Phocéens, malgré leur revers au Parc des Princes, auront le couteau entre les dents pour conserver cette deuxième place synonyme de Ligue des champions. Suivez les cinq dernières rencontres du multiplex de la 33e journée de Ligue 1 en direct :