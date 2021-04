DIRECT. Ligue 1 : suivez la rencontre entre Marseille et Strasbourg

Marseille et Strasbourg ouvriront les festivités de cette 35e journée de Ligue 1 vendredi 30 avril à 21h. Les joueurs de Jorge Sampaoli devront impérativement s'imposer s'ils souhaitent rester dans la course à l'Europe. Les Alsaciens ne sont pour leur part pas en grande forme puisqu'ils ne comptent qu'une seule victoire lors des six derniers matches en championnat. Ils devront se montrer solides pour espérer l'emporter face à une équipe qu'ils n'ont plus battue en Ligue 1 depuis 2005. Suivez la rencontre en direct commenté.