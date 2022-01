DIRECT. Lens-Marseille : match à enjeu au Stade Bollaert-Delelis, suivez la rencontre de Ligue 1

L'Olympique de Marseille se déplace à Lens, samedi, dans un match comptant pour la course aux places européennes.

Le RC Lens reçoit l'OM, samedi 22 janvier à 21h00, à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1. Au match aller, les Lensois s'étaient adjugés une victoire convaincante (3-2) au Vélodrome. Les joueurs de Franck Haise réalisent ainsi une très belle saison et n'ont que quatre points de retard sur l'Olympique de Marseille.

Les Sang et or peuvent compter sur leur capitaine, Séko Fofana, titulaire lors des 21 derniers matchs de Ligue 1. L'ancien joueur de l'Udinese, qui évolue au milieu de terrain, a notamment offert la victoire aux siens au bout du temps additionnel face à l'AS Saint-Étienne la semaine dernière. En face, l'OM pourra compter sur ses deux dernières recrues, l'attaquant Cédric Bakambu et le défenseur latéral Sead Kolašinac.