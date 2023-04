Direct Angers-PSG : Mbappé double buteur, les Parisiens en contrôle à la pause... Suivez le match de la 32e journée de Ligue 1

Les Parisiens peuvent encore un peu plus se rapprocher du titre, vendredi soir.

Le choc des extrêmes. Après sa victoire face au RC Lens (3-1), le Paris Saint-Germain a conforté sa place de leader au classement (huit points devant l'Olympique de Marseille), et peut accroître son avance à Angers, vendredi 21 avril, à l'occasion de la 32e journée de Ligue 1. Au cœur de la polémique sur les présumées déclarations racistes de Christophe Galtier, le club de la capitale a su sortir la tête de l'eau en remportant ses deux derniers matchs de championnat et a fait un grand pas vers le titre.

En face, l'Angers Sco vit une saison 2022/2023 bien plus délicate. Lanterne rouge de Ligue 1, le club pourrait être officiellement relégué en Ligue 2 s'il venait à s'incliner face au PSG et que les résultats des autres rencontres ne lui étaient pas favorable (victoires de Nantes et Brest, Auxerre qui ne perd pas). Un match à suivre en direct commenté.