Canal+ renouvelle son accord de diffusion avec beIN Sports et distribuera un match de Ligue 1 par semaine

Le groupe Canal+ et beIN Sports ont annoncé, mardi 13 août, le renouvellement de leur accord de diffusion, qui permet aux abonnés de Canal possédant l'offre idoine de voir l'affiche de Ligue 1 du samedi à 17 heures, dont la chaîne qatarienne a acquis les droits. Le premier match à bénéficier de cet accord est la rencontre entre Brest et l'Olympique de Marseille, samedi 17 août, pour la première journée.

A l'issue de l'interminable feuilleton pour l'attribution des droits de la Ligue 1 jusqu'en 2029, la plateforme britannique de streaming sportif DAZN a acquis huit matchs sur neuf en direct par journée, pour un montant de 400 millions d'euros annuels en moyenne, beIN se contentant d'une affiche pour 100 millions d'euros.

Canal+ et la LFP en conflit

"Le Groupe Canal+ et beIN Sports, deux des plus grands groupes de sport, ont annoncé aujourd'hui renouveler leur accord pluri-annuel de distribution exclusive en France des chaînes beIN Sports, incluant une grande affiche par journée de Ligue 1 McDonald's (alternance choix 1 ou 2) chaque samedi à 17 heures, sans surcoût pour les abonnés", aux offres incluant beIN Sports ont communiqué conjointement les deux groupes.

Les chaînes se félicitent du renouvellement d'un partenariat débuté en juin 2020, qui "permet de réunir davantage de contenus de qualité sous un même abonnement et à des prix avantageux" et constitue "également une bonne nouvelle pour les Ligues et les clubs sportifs en France car il offre une distribution, une exposition et une portée maximales pour l'ensemble des droits détenus par beIN Sports".

Canal+ n'a pas pris part aux négociations pour l'attribution des droits du championnat, notamment en raison de ses relations houleuses avec la Ligue de football professionnel (LFP), qui lui avait préféré Amazon lors de la défaillance de Mediapro fin 2020.