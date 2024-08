Ligue 1 : les droits TV officiellement attribués à DAZN et beIN Sports pour les cinq prochaines saisons

La fin du feuilleton de l'été. La Ligue de football professionnel (LFP) a confirmé, jeudi 1er août, avoir conclu des accords avec la plateforme britannique DAZN et la chaîne qatarienne beIN Sports pour les droits de diffusion de la Ligue 1 sur la période 2024-2029, mettant fin à une interminable attente concernant leur attribution.

"À partir du 16 août prochain et pour les cinq prochaines saisons, DAZN diffusera huit matchs de Ligue 1 McDonald's, en direct et en exclusivité, à l’occasion de chaque journée, ainsi que le Trophée des Champions et les matchs de barrages. De son côté, beIN SPORTS proposera en direct et en exclusivité un match à chaque journée de championnat", a écrit l'instance dans un communiqué.