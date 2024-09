Arrivée de Rabiot à Marseille : Fabrice Fiorèse, Daniel Bravo, Lorik Cana... Les échecs cuisants et les belles réussites des joueurs passés du PSG à l'OM

C'est une arrivée retentissante. Libre de tout contrat, Adrien Rabiot a signé, mardi 17 septembre, à l'Olympique de Marseille. International français (48 sélections), il a été formé depuis ses 15 ans au PSG, et n'a quitté son club formateur qu'en 2019 pour la Juventus.

Après avoir joué 227 matchs et porté le brassard de capitaine dans la capitale, Adrien Rabiot met le cap vers Marseille, prenant le même chemin que d'autres joueurs avant lui, qui ont porté, malgré la rivalité entre les deux clubs, les deux maillots.

Ligue 1 : Rabiot signe à l'Olympique de Marseille

Des succès probants pour Lorik Cana, Gabriel Heinze et Edouard Cissé

Lorik Cana, révélé sous les ordres de Luis Fernandez au PSG, n'a pas été perturbé par son transfert. L'Albanais, qui s'était fait connaître sous les couleurs parisiennes grâce à deux saisons de haute volée (2003-2005), s'est, au contraire, installé dans la durée dans la cité phocéenne. En 2007, il a même profité du départ de Habib Beye pour devenir le capitaine olympien. Le numéro 19 de l'OM avait notamment marqué contre son ancienne équipe lors de son premier Classique. Il a passé quatre saisons à Marseille (2005-2009).

Gabriel Heinze a, lui aussi, commencé sa carrière en Ligue 1 au PSG, lui aussi sous l'autorité de Luis Fernandez. Dans le club de la capitale, l'Argentin, arrivé en même temps que Ronaldinho, a disputé trois saisons à un très bon niveau (2001-2004), lui ouvrant les portes de la sélection argentine. Après des crochets par Manchester United (2004-2007) et le Real Madrid (2007-2009), il avait ensuite rejoint l'OM en 2009, saison historique pour l'OM qui remporte le championnat dix-huit ans après son dernier sacre. Le Sud-Américain ne passera que deux saisons à Marseille, remportant aussi deux Coupes de la Ligue.

Gabriel Heinze sous le maillot de l'OM, le 20 mars 2011 lors d'un match face au Paris Saint-Germain. (GERARD JULIEN / AFP)

L'histoire d'Edouard Cissé est, elle, assez cocasse. Joueur du PSG pendant dix ans (1997-2007), le natif de Pau s'était ensuite exilé en Turquie, avant d'être appelé, en 2009, par un certain Didier Deschamps. "Il m’a expliqué qu’il allait reprendre une équipe de Ligue 1, sans me dire laquelle (...). Ce n’est que plus tard que j’apprends que c’est Marseille, il me rappelle pour me demander ce que j’en pense et je lui dis que ça va être compliqué, que j’ai un historique avec le PSG ", explique-t-il à 20 Minutes. Après réflexion, il accepte et réalise deux belles saisons, avec le doublé championnat-Coupe de la Ligue en 2009-2010.

Des échecs cuisants pour Daniel Bravo, Bruno Ngotty et Fabrice Fiorèse

Sortant d'une excellente saison avec les Rouge et Bleu (huit buts et 10 passes décisives), Fabrice Fiorèse quitte Paris pour Marseille alors qu'il était devenu le chouchou du Parc des Princes. Pour son retour dans la capitale sous le maillot olympien, l'accueil est des plus chauds : "Nous avons Jésus, vous avez Judas", pouvait-on lire le 7 novembre 2004 dans les travées du Parc. Dès le début du match, le milieu de terrain est taclé sévèrement par derrière par Sylvain Armand. "Après être parti avec perte et fracas, ils m’ont fait vivre l’enfer", a avoué Fabrice Fiorèse à So Foot. Le joueur formé à Lyon n'a jamais trouvé sa place sur la pelouse, ne disputant que 19 matchs avec l'OM durant ses trois ans de contrat, prêté entre-temps à al-Rayyan (Qatar) et Lorient.

Ce jour-là, Fabrice Fiorèse avait vécu un retour très compliqué au Parc des Princes...#PSG pic.twitter.com/eqLBMGaNnA — Histoire du #PSG (@Histoire_du_PSG) November 7, 2015

La venue de Bruno Ngotty a aussi été un échec. Le buteur décisif de la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe en 1996 entre le PSG et le Rapid Vienne (1-0), est resté de 1995 à 1998 à Paris. Après un passage peu concluant à l'AC Milan (1998-2000), il rejoint l'Olympique de Marseille pour une saison. Titulaire, il n'a totalisé que neuf victoires en 30 matchs, pour une 15e place finale de l'OM dans ce qui s'appelait encore la D1.

Légende du PSG, avec 280 matchs disputés sous les couleurs du club de la capitale au moment où la rivalité entre les deux clubs était la plus intense, Daniel Bravo a tenté, après un passage à Parme, un retour en Ligue 1, à l'OL (1997-1998) puis à l'OM. A 33 ans, l'ancien international français ne s'impose pas dans l'effectif olympien et n'est que le remplaçant d'Eric Roy. Il partira l'été suivant à l'OGC Nice, son club formateur, sans laisser une trace indélébile dans l'histoire de l'OM.