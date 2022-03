Football : Pierre-Emerick Aubameyang, nouveau héros du FC Barcelone

Avec deux buts et une passe décisive lors du Clasico face au Real Madrid, dimanche 20 mars, Pierre-Emerick Aubameyang a démontré son importance dans la bonne forme actuelle du FC Barcelone. La saison de l'attaquant n'a pourtant pas été un long fleuve tranquille. Capitaine d'Arsenal depuis 2019, le Gabonais s'était vu retirer son brassard en décembre dernier, suite à une "infraction disciplinaire" selon le club, avant d'être mis au placard par son entraîneur, Mikel Arteta.

Après deux mois sans le moindre match disputé en club et une Coupe d'Afrique des Nations contrariée par "des problèmes médicaux", le natif de Laval a trouvé un (prestigieux) point de chute à Barcelone lors des dernières heures du mercato hivernal, fin janvier. L'attaquant arrive alors comme la dernière pierre du chantier offensif d'une équipe catalane en manque de confiance depuis le début de la saison, mais aussi pour pallier la retraite prématurée de Sergio Agüero, victime d'un problème cardiaque.

Pari gagnant

Grâce à un triplé pour sa première titularisation en Liga, l'ancien Gunner a écarté les doutes sur son état de forme et s'est rapidement imposé comme un joueur incontournable sous la tunique barcelonaise. L'attaquant affiche des statistiques impressionnantes en championnat, avec, en moyenne, un but toutes les 63 minutes de jeu. Il a aussi fait preuve d'efficacité en huitièmes de finale de Ligue Europa, où il a inscrit le but de la qualification face à Galatasaray.

THROUGH TO THE QUARTERFINALS! pic.twitter.com/imUaMHmLvQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 17, 2022

L'entraîneur de Barcelone, Xavi, parle d'un "superbe cadeau tombé du ciel", capable de "trouver des ouvertures en profondeur, de créer des occasions et de marquer des buts". En plus de ses qualités athlétiques, Aubameyang a retrouvé ses qualités de finisseur depuis son arrivée en Espagne : "Il met les défenseurs centraux et le gardien de but à l'épreuve", ajoute le technicien catalan.

Expérience et mental

En plus de ses qualités techniques, Pierre-Emerick Aubameyang est un leader mental, dans le vestiaire comme sur le terrain. Capitaine d'Arsenal pendant deux ans, ainsi que de sa sélection nationale, le Gabonais évoquait, en novembre dernier, ce rôle dans une interview pour Goal : "J'essaie d'être un exemple, je pense que c'est la partie la plus importante du rôle de capitaine et j'essaie d'inspirer les jeunes de l'équipe, mais aussi les plus âgés."

Xavi affirme qu'il s'agit un joueur "très positif" et un "exemple à suivre à l'entraînement, pour tout le monde dans cette équipe". L'ancien Stéphanois a donc donné un second souffle à un effectif en mal de confiance, en apportant son expérience et sa mentalité. Invaincu depuis son arrivée, Pierre-Emerick Aubameyang est l'un des fers de lance du retour en force du FC Barcelone, après deux saisons difficiles sur le plan sportif et extra-sportif du club catalan.