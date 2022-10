Coupe du monde 2022 : sorti blessé avec le Barça, Jules Koundé s'est voulu rassurant en vue du Mondial

Une semaine après Raphaël Varane, c'est un autre défenseur central des Bleus qui s'est blessé, samedi, à trois semaines du Mondial au Qatar

Le défenseur international français du FC Barcelone Jules Koundé, a cédé sa place à la 73e minute du match de Liga contre Valence, samedi 29 octobre, visiblement blessé à l'arrière de la cuisse gauche, à trois semaines du Mondial au Qatar (20 novembre - 18 décembre).

Koundé (23 ans, 12 sélections), l'un des potentiels titulaires de l'équipe de France au Qatar, est resté assis plusieurs minutes sur la pelouse de Mestalla à Valence en se tenant l'arrière de la cuisse gauche, puis a cédé sa place en grimaçant à Gerard Piqué.

Après Varane, un autre défenseur central incertain pour le Mondial ?

L'un des cadres tricolores, Raphaël Varane, blessé à une cuisse, ne rejouera pas avant le Mondial. Lucas Hernandez (Bayern Munich) est en phase de reprise et Paul Pogba, qui a entamé une course contre la montre pour disputer le Mondial, a repris "partiellement" l'entraînement collectif avec la Juventus, mais n'est pas certain de rejouer avant le tournoi.

Koundé, transféré à Barcelone cet été en provenance du Séville FC pour 50 millions d'euros, a déjà été blessé à la cuisse gauche cette saison : le 22 septembre, il a dû céder sa place avec les Bleus en première période du match face à l'Autriche (2-0), souffrant d'une lésion au biceps fémoral de la cuisse gauche. Il a retrouvé sa place de titulaire pour le clasico, que les Blaugranas ont perdu 3-1 au Santiago-Bernabéu le 16 octobre.

Après le coup de sifflet final et la victoire dans le temps additionnel du Barça grâce à Robert Lewandowski contre Valence (0-1), l'entraîneur du club catalan, Xavi, s'est toutefois montré rassurant au micro de DAZN. "Il semble que ce soit un coup douloureux pour Koundé, mais qu'il n'y ait pas de blessure. Nous verrons le résultat des examens, mais le sentiment, c'est que ce n'est qu'un coup." Le principal intéressé aussi, ne semblait pas trop inquiet : "Je crois que ce n'est rien de grave, juste une surcharge (musculaire)."