Football : Raphaël Varane "ne rejouera probablement pas avant la Coupe du monde", avance son entraîneur à Manchester United, Erik ten Hag

Ses larmes à sa sortie sur blessure contre Chelsea, samedi, n'auguraient rien de bon. C'est comme si Raphaël Varane avait pris conscience qu'il ne pourrait pas être de la partie au Qatar. Une conférence de presse d'Erik ten Hag, son entraîneur à Manchester United, en a dit un peu plus sur sa situation, mercredi 26 octobre. Un doute subsiste toujours quant à sa participation au Mondial, mais une chose est actée : il ne rejouera pas avec les Red Devils d'ici le 20 novembre.

"Il ne sera pas dans l'équipe [face au Sheriff Tiraspol, en Ligue Europa, jeudi]. Il ne sera probablement pas disponible jusqu'à la Coupe du monde. Donc, il ne rejouera pas avec Manchester United sur les six matchs d'ici-là, a expliqué Ten Hag. Je pense oui, [qu'il sera prêt pour disputer la Coupe du monde avec la France], mais on doit attendre avant de faire des pronostics. On doit voir comment les choses se développent et comment la récupération se passera".

La veille, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, laissait la porte ouverte dans un entretien à l'AFP : "Le seul pour qui la porte est fermée, c'est N'Golo Kanté. Pour les autres, il faudra voir l'évolution de leurs blessures. La seule chose qui est sûre, c'est que je ne prendrai pas un joueur qui n'est pas en mesure de jouer le début de la compétition. Après, c'est au cas par cas. Pour Paul [Pogba], qu'il ait du temps de jeu avant la compétition, le plus possible, je dis oui, car il est en déficit par rapport aux autres. Pour Raphaël [Varane], c'est moins problématique sur cet aspect-là, car c'est une blessure musculaire".