Football : Leonardo nie tout lien entre son départ du PSG et la prolongation de Kylian Mbappé

Un mois après avoir été démis de ses fonctions, Leonardo sort du silence. Dans un entretien qui s'étire sur trois pages dans les colonnes de L'Equipe vendredi 17 juin, l'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain est revenu sur son départ et le bilan de ses années parisiennes.

Le Brésilien de 52 ans a nié tout éventuel "lien de cause à effet" entre son limogeage et le choix de rester à Paris de Kylian Mbappé, courtisé par le Real Madrid. "Non, c'était la fin du championnat et c'était peut-être le moment de décider des choses du futur", répond-il quand il est interrogé sur le sujet. Et de poursuivre : "Le fait d'avoir gardé un joueur de ce niveau-là, français et parisien, est important pour le PSG et la Ligue 1". Depuis, sans avoir officialisé par un communiqué le départ de Leonardo, le club parisien a annoncé, le 3 juin, l'arrivée du Portugais Luis Campos comme conseiller sportif.

L'arrivée de Messi, coup magistral

Directeur sportif du PSG entre 2011 et 2013, Leonardo avait fait son retour à ce poste en 2019. "Trois ans dans le foot, aujourd'hui, c'est énorme", estime-t-il. Sur ce second mandat, il a réussi des coups retentissant sur le marché des transferts, avec notamment l'arrivée du gardien italien Gianluigi Donnarumma et surtout celle du septuple Ballon d'or, Lionel Messi. La star argentine avait, jusqu'à l'été dernier, porté le maillot d'une seule équipe professionnelle, celui du FC Barcelone.

Même si la première saison à Paris de la "Pulga", jamais à son niveau, s'est avérée très décevante, Leonardo s'est félicité auprès de L'Equipe d'avoir réalisé "la seule mutation de Messi dans sa carrière". "Quand je dresse mon bilan de trois ans, je vois une finale de C1 (2020), une demi-finale (2021), le 10e titre de champion, sept (autres) trophées nationaux et je rajoute Messi", a par ailleurs estimé le Brésilien.