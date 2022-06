Flair hors pair, réseau prodigieux, proche de Kylian Mbappé... Quatre choses à savoir sur Luis Campos, le nouveau conseiller sportif du PSG

Il doit incarner le renouveau du PSG la saison prochaine. Luis Campos a été nommé conseiller sportif du club, vendredi 3 juin, en lieu et place de Leonardo, remercié deux ans après son retour au sein de la capitale. Recruteur à la réputation mondiale, le Portugais a frappé de son sceau les deux derniers titres qui ont échappé à Paris (Monaco 2017 et Lille 2021).

Rare dans les médias, le technicien de 57 ans a été tour à tour préparateur physique, entraîneur, recruteur et directeur sportif. Fort d'une expérience d'une décennie à ce poste, il est l'élément-clé de la renaissance parisienne voulue par Kylian Mbappé avant de prolonger.

Entraîneur, la fausse route

Avant de devenir un directeur sportif reconnu, Luis Campos a été entraîneur. Préparateur physique de formation, il est intronisé, à seulement 27 ans, comme coach principal de l'Uniao Leiria, qui évolue alors en deuxième division portugaise. Un bail de quatre ans avant d'enchaîner onze clubs en dix saisons. Les résultats ne suivent pas, le jeune "Professor" jette l'éponge en 2005, et quitte un temps le monde du football.

Une pause de sept ans s'ensuit avant qu'il n'entame une seconde vie. S'il n'arrive pas à faire gagner ses équipes sur le banc, ce sera en coulisses qu'il agira. Appelé en 2012 par José Mourinho, qu'il a connu par le passé et qui est devenu entre temps coach du Real Madrid, il est en charge de superviser les équipes adverses. Les prémices de sa nouvelle carrière.

Un recruteur hors norme

Bernardo Silva, Fabinho, James Rodriguez, Pepe ou plus récemment Tiago Djalo et Domagoj Bradaric. Tous ont pour point commun d'avoir été repérés par Luis Campos. Dénicheur de talents, le Portugais a gardé de ses années sur le banc un réseau de recruteurs ultra-performant à travers le monde. Des centaines de joueurs sont supervisés en temps réel chaque année par ses équipes et le tout est compilé dans un logiciel intitulé Scouting System Pro. Une arme secrète qu'il a pu mettre au service des différents clubs où il a officié. Polyglotte (il parle portugais, allemand, espagnol, italien et français), l'homme n'a pas de limites quand il s'agit de trouver le joueur qui manque à sa collection.

Bernardo Silva et Fabinho au Stade Louis II, le 15 mars 2017 (PASCAL GUYOT / AFP)

D'abord à Monaco puis à Lille, c'est aussi sur le plan financier que Luis Campos marque sa différence. Sur le Rocher monégasque, Fabinho et Bernardo Silva, achetés huit et quinze millions d'euros, avaient été vendus chacun pour près de 50 millions d'euros alors que l'Atlético de Madrid avait dû débourser un peu plus de 70 millons d'euros pour Thomas Lemar, recrutés pour quatre. A Lille, c'est Nicolas Pépé qui avait fait sauter la banque d'Arsenal en partant pour 80 millions d'euros.

La France, terre d'accueil

Si le petit village de Fao, au nord de Porto, aura toujours les faveurs du bientôt sexagénaire, Luis Campos semble se plaire en France. Après Monaco et Lille, le technicien portugais va donc connaître avec le PSG un troisième club du championnat de France. Celui qui avait débuté comme conseiller sur le Rocher avant de grimper les échelons va entrer dans une nouvelle dimension avec le PSG, comme conseiller sportif.

Luis Campos avec Marc Ingla au centre d'entraînement du LOSC, le premier février 2017. (DENIS CHARLET / AFP)

Le titre de Monaco en 2017, comme celui de Lille en 2021, sont le fruit de son travail. Si il est parti l'année précédant chacun de ces deux titres, il a modelé l'ossature des deux clubs pour leur permettre de rivaliser avec le PSG. Il sait en outre miser sur des jeunes talents (Bernardo Silva ou Fabinho à Monaco, Jonathan David à Lille) comme s'entourer de vieux routiers (Radamel Falcao à l'ASM - , José Fonte au Losc). Attendu un temps du côté de Marseille, ce sera désormais chez le grand rival qu'il dénichera ses trésors.

Mbappé-Campos, la connexion

Quand Kylian Mbappé est parti de Monaco pour le PSG en 2017, il n'y avait plus personne pour le retenir. Luis Campos était parti la saison précédente, deux ans seulement après avoir été séduit par le jeune de Bondy, comme il l'expliquait à Sky Sports en 2019. "Le jour de mon arrivée à Monaco, Kylian n’était pas heureux au club. Je me souviens d’avoir rencontré sa famille. Elle disait qu’il ne resterait pas. Il ne jouait pas, nous ne comprenions pas. Je l’ai regardé jouer pendant dix minutes, je me suis fait tout de suite la réflexion suivante : 'C’est un joueur extraordinaire, il doit rester dans le club'. Je l’ai mis dans l’équipe B et au bout de deux mois, il a fait la différence."

Six ans sont passés mais le PSG l'a bien compris. Pour construire son futur autour de Mbappé, il faut miser sur son passé. Luis Campos en fait partie et si les relations entre l'international français et son prédécesseur Leonardo étaient limitées, la connexion entre le technicien portugais et le joueur de 23 ans est déjà éprouvée.