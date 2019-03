Le PSG "condamne fermement les injures homophobes de Patrice Evra"

Tout est parti de la vidéo postée par Patrice Evra, célébrant dans les travées du Parc des princes, l'élimination de la Ligue des champions du club de la capitale. "Paris, vous êtes des pédés!", a notamment lancé l'ancien joueur mancunien.

Le PSG a condamné, mardi 19 mars, "fermement les injures homophobes de Patrice Evra". Le 6 mars, lorsque le club de la capitale a été éliminé de la Ligue des champions par Manchester United à l'issue d'une belle remontada (défaite 2-0 à l'aller, succès 3-1 au retour), l'ex-joueur mancunien a célébré la victoire de son ancien club sur les réseaux sociaux.

Critiqué par Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG devenu consultant, Patrice Evra a riposté avec plusieurs vidéos. Il a menacé de "mettre une bonne tarte" dans la "gueule" de son ex-coéquipier de Monaco. Plus récemment, il a lancé : "Paris, vous êtes des pédés !"

Patrice Evra ne veut toujours pas lâcher la veste du PSG... (via @gleenjohnson) pic.twitter.com/i2CXK0yIy7 — Instant Foot ⭐⭐ (@lnstantFoot) March 18, 2019

Le Paris Saint-Germain écrit dans un communiqué que le club "soutiendra toute démarche initiée par ses partenaires associatifs, Rouge Direct, Sportitude-France, SOS Racisme". Rouge Direct, collectif de vigilance contre l'homophobie dans le football a déjà réagi en condamnant les propos de Patrice Evra. "Pour Monsieur Evra, les homosexuels ne sont pas des hommes. Ces propos homophobes et haineux sont extrêmement graves et appellent des sanctions, explique le collectif. Ils s'inscrivent dans un contexte d'aggravation des violences contre les LGBT et ne font que les nourrir. L'impunité pour les homophobes doit cesser."