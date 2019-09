Foot : la Ligue de football professionnel annonce la fin de la Coupe de la Ligue à partir de la saison prochaine

La compétition n'avait pas trouvé de diffuseur télé pour la période 2020-2024. La dernière finale aura donc lieu en avril 2020.

La Coupe de la Ligue vit sa dernière saison. La Ligue de football professionnel a décidé, mercredi 18 septembre, de suspendre l'organisation de la compétition à l’issue de l'édition 2019-2020. "En fonction des conditions de marché, la LFP se réserve le droit de relancer cette compétition ultérieurement, peut-on lire dans un communiqué. Cette décision permettra d'alléger le calendrier des compétitions, de donner plus de temps de récupération aux joueurs et d’offrir une place supplémentaire en Coupes d'Europe via le classement de la Ligue 1 à l'issue de la saison 2020-2021."

Créée en 1994, la Coupe de la Ligue oppose les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. La compétition n'avait pas trouvé de diffuseur télé pour la période 2020-2024. La dernière finale aura donc lieu le 4 avril 2020. L'an dernier, c'est le RC Strasbourg qui a remporté la compétition en battant les Guingampais en finale, aux tirs aux buts.