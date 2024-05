Le meilleur buteur de l'histoire du PSG est apparu ému au micro de France Télévisions, samedi, à l'issue de la finale de Coupe de France.

Il n'a pas marqué, ni spécialement brillé, mais il a bien parlé. Interrogé par France Télévisions après avoir soulevé le trophée de la Coupe de France, son 15e titre avec Paris, Kylian Mbappé est apparu nostalgique, samedi 25 mai, à Lille. Fier d'avoir retrouvé le chemin de la victoire dans une compétition qui lui tenait à cœur, il a rappelé l'importance de la Coupe de France pour le PSG. "En tant qu’équipe, on n’avait plus gagné ce trophée depuis deux ou trois ans. Ce trophée c’est le nôtre, ça nous est très cher à nous les joueurs, à tout le club, à tous les supporters, a-t-il déclaré avant de faire le point sur la saison parisienne. C’est une très belle soirée et une très belle saison."

S'il a souligné son envie d' "inspirer et faire rêver les plus jeunes", Kylian Mbappé a surtout adressé un joli message aux supporters et au club, rappelant qu'il a reçu de l'amour tout au long de son passage à Paris. "De me dire que c’est fini, ça fait un petit pincement au cœur. Comme je l’ai dit, ce que j’ai eu ici, je ne le retrouverai jamais ailleurs, mais je suis sûr que ce qui m’attend va être fantastique."