Le mystérieux silence de Kylian Mbappé après l’arrivée de Lionel Messi

L’arrivée de l’Argentin au Paris Saint-Germain pour les deux prochaines saisons plus une en option a fait trembler la planète football, mardi.

C’est un silence qui interroge. D’autant qu’il contraste avec l’accueil chaleureux voir bouillonnant des fans, mais surtout des futurs coéquipiers du vestiaire de l’attaquant Argentin. Lionel Messi a officiellement rejoint le Paris Saint-Germain mardi 10 août. Une arrivée saluée sur les réseaux sociaux par bon nombre de ses futurs coéquipiers, son ami Neymar en tête, qui s'est fendu d'un "ensemble à nouveau" ou encore de ses compatriotes de sélection Ángel Di María, Mauro Icardi et Leandro Paredes.

La story de Neymar qui confirme l’arrivée de Messi au PSG ! pic.twitter.com/3ZLkXS1Vuu — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) August 10, 2021

Mais il y en a un qui n’a rien laissé paraître : Kylian Mbappé. L’absence d’un message de bienvenue de l'international français après une communication ambiguë ces derniers mois sur l'avenir du projet du club parisien, alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec le PSG, interpelle forcément.

Le coup de pression de Nasser al-Khelaïfi

Interrogé sur l'avenir de l'attaquant français à l'occasion de la présentation du sextuple Ballon d’or au Parc des Princes mercredi matin, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi a fait passer un message clair : "Kylian voulait une équipe compétitive, maintenant il n'y a pas plus compétitif. Il n'a plus d'excuses pour faire quelque chose d'autre (que rester)."

⚽️ « Kylian voulait une équipe compétitive, je pense qu’il n’y a pas plus compétitive comme équipe »

Nasser évoque la situation de Kylian Mbappé ⚡️

Suivez le direct ➡️ https://t.co/cbqkcKCw1U pic.twitter.com/oj4kNU44s3 — francetvsport (@francetvsport) August 11, 2021

Pour rappel, le Tricolore, interrogé par France Football il y a quelques mois, était resté flou quant à son avenir. Il n'avait fermé aucune porte tout en demandant notamment plus de garanties sportives. Si Mbappé n’a jamais caché son rêve de jouer un jour au Real Madrid, le club espagnol n'en aurait aujourd'hui pas les moyens.

Une situation qui pourrait générer des tensions dans le vestiaire et sur le terrain, de la frustration aussi. Encore plus, si Neymar et Messi se régalent dans un jeu à deux à la pointe de l’attaque laissant un peu de côté le champion du monde.

Le système de jeu à mettre en place pour contenter tout le monde pourrait être un vrai casse-tête pour l'entraîneur Mauricio Pochettino. À moins que Messi n'ait aussi le talent de mettre tout le monde d'accord.