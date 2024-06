Kylian Mbappé, un Français de plus dans la longue tradition des Français du Real Madrid

C'est la fin d'un long feuilleton. L'annonce a été faite lundi 3 juin au soir, à 19h30 précisément, par le club espagnol : Kylian Mbappé est désormais un joueur du Real Madrid. La star française a signé pour cinq ans avec le club madrilène. Et c'est en réalité un joueur de plus dans la longue tradition des Français du Real.

Au total, pas moins de 19 joueurs français ont revêtu le fameux maillot blanc du club madrilène. Parmi eux, de nombreuses légendes du ballon rond : Raymond Kopa, Zinédine Zidane ou encore Nicolas Anelka, qui y a joué une seule saison entre 1999 et 2000. Il y a d'abord eu les pionniers, comme René Petit (entre 1914 et 1917), tout premier Français signé au Real Madrid, mais aussi Jean Luciano (1950 - 1951), Louis Hon (1950 - 1953) et Lucien Muller (1962 - 1965).

Raymond Kopa

Mais la première star française au Real, c'est évidemment Raymond Kopa, entre 1956 et 1959. Le joueur est renommé "kopita" par les supporters madrilènes en raison de sa petite taille, mais c'est une grande victoire, en 1957, lorsqu'il devient le premier Français à remporter la Coupe d'Europe des clubs champions. L'année suivante, en 1958, il soulève le trophée du Ballon d'or, là encore c'est une première pour un footballeur tricolore.

L'attaquant français du Real Madrid, Raymond Kopa, accompagné de l'attaquant Alfredo Di Stefano, tient la Coupe d'Europe dans ses mains, le 30 mai 1957 au stade Santiago Bernabeu à Madrid. (STAFF / AFP)

Zinédine Zidane

Aux côtés de Puskas et di Stefano, Kopa a remporté trois fois en trois ans la Coupe des clubs champions avec le Real. Une de moins qu'une autre légende française de Madrid : Zinédine Zidane, qui a soulevé quatre fois la Ligue des champions. Trois fois en tant qu'entraîneur, et une seulement en tant que joueur, en 2002, contre le Bayer Leverkusen, grâce à un but "zidanesque". Tel père, tels fils : Enzo Zidane, l'aîné, tout comme Luca Zidane, le cadet, ont tous les deux déjà porté brièvement les couleurs du club madrilène.

De nombreux autres joueurs français se sont illustrés au sein du club espagnol comme Claude Makélélé (2000 - 2003 ; 150 matches), Lassana Diarra (2009 - 2012 ; 117 matches), Raphaël Varane (2011 - 2021 ; 360 matches), Théo Hernandez (2017 - 2019), ou encore Alphonse Areola (2019 - 2020).

Karim Benzema

Mais le Français qui a le palmarès le plus fourni avec le Real, c'est Karim Benzema, avec notamment cinq Ligue des champions. La dernière c'était en 2022, ce qui lui a valu de remporter également le Ballon d'or que lui a remis Zidane. En tout, Karim Benzema a joué 14 saisons avec le club et il est d'ailleurs le footballeur étranger le plus capé de l'histoire du Real, avec 648 matches.

Zinedine Zidane remettant le Ballon d'Or 2022 à Karim Benzema le 17 octobre. (FRANCK FIFE / AFP)

Si Karim Benzema n'est plus là, Kylian Mbappé ne sera pas le seul Français : avec Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy, ils seront au moins quatre Français à porter le maillot du Real la saison prochaine.