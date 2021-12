Kylian Mbappé se livre en BD : "J'ai toujours suivi ma bonne étoile"

Assis derrière une table dans un espace sécurisé au dernier étage d'un magasin Fnac à Paris, Kylian Mbappé, sweat violet, casquette noire, a le sourire et un petit mot pour chacun. "Bonjour, ça va bien ? Comment tu t'appelles ?", lance-t-il à Liam. À 11 ans, le petit garçon, casquette du PSG vissée sur la tête, a encore du mal à réaliser. "Ça me fait un très grand plaisir de le voir, confie-t-il. C'est un grand joueur de foot. Il m'a dit bonjour et même ça, ça m'a fait du bien. C'était un moment que je ne vais jamais oublier dans ma vie."

Chacune à leur tour, les 150 personnes présentes – inscrites au préalable pour participer à l'événement – s'avancent avec leur exemplaire de la BD Je m'appelle Kylian (Km Editions) entre les mains à faire signer. Ils repartent aussi avec une photo sur leur téléphone. "Complètement fan, j'ai mon cœur qui fait 'boum boum' !", s'exclame Elsa, aux anges. "Je suis une grande fan du PSG et de Kylian évidemment, sourit-elle. C'est un bon modèle pour les jeunes, pour le foot, pour tout. Il fait partie d'associations... On l'a vu à l'extérieur de la Fnac, tous les jeunes sont tous en train de courir en disant 'c'est Kylian', ils ont entre 6 et 10 ans et c'est leur idole !"

Un roman graphique "accessible à tous"

Grâce aux dessins de Faro, le caricaturiste du quotidien L'Équipe, l'attaquant raconte son parcours, de Bondy à ses 20 ans. Le roman graphique, "c'est plus ludique", juge Kylian Mbappé. "Je pense que les enfants aiment quand c'est illustré, que ça leur corresponde, ils peuvent s'identifier à ce genre de choses. Après, les adultes aussi peuvent lire, mais l'idée était que ce soit vraiment accessible à tous."

"Que ça plaise aux enfants, c'est le plus important." Kylian Mbappé à franceinfo

C'était aussi l'occasion pour l'attaquant français de faire passer des messages aux jeunes lecteurs : "Il faut toujours suivre ses rêves et croire en ses rêves, c'est important, personne ne va croire à votre place." Le joueur le reconnaît : il n'y a pas que les bons moments dans ce livre. "Un parcours, ce n'est jamais lisse, mais j'ai toujours suivi 'ma bonne étoile' et j'ai toujours cru à fond en ce que je faisais. C'était le plus important pour moi."

La rencontre avec Zidane à 14 ans, "un rêve"

Un moment de sa vie reste quand même à jamais gravé, et aujourd'hui illustré : sa rencontre avec Zidane. "J'ai 14 ans quand il m'invite à passer du temps à Madrid, se souvient Kylian Mbappé. Pour un enfant de 14 ans, c'est un rêve, c'est quelque chose de fantastique parce que Zidane, c'était, et c'est encore l'idole de toute une jeunesse, de tout un pays. Lorsqu'il vous accueille comme ça à Madrid, vous avez 14 ans, vous n'êtes personne, vous vivez les meilleurs moments de votre vie."

"J'avais la banane toute la semaine ! Je suis passé de Bondy à Zidane qui m'a invité dans sa voiture !" Kylian Mbappé à franceinfo

La réalisation du roman graphique a pris deux ans et demi, en étroite collaboration avec le dessinateur Faro. "On a beaucoup échangé, j'ai voulu lui laisser faire son travail parce que c'est vraiment un expert", explique-t-il, reconnaissant que "le rendu est vraiment formidable."

Ses parents sont aussi très présents dans le livre. Kylian MBappé l'avoue, "je n'étais pas un enfant facile, mais je pense que tous les enfants en font baver aux parents. Je n'étais pas différent sur ce point-là. C'est vrai que je leur en ai fait vivre de toutes les couleurs !" Désormais, ce sont aux défenseurs du monde entier à qui il en fait baver.