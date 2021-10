Kylian Mbappé : "J'ai dit fin juillet que je voulais partir" du PSG

Cela fait plusieurs mois que le feuilleton dure. L'été avait été agité autour des offensives du Real Madrid pour s'attacher ses services. En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé a affirmé, lundi 4 octobre sur RMC, qu'il avait bien exprimé auprès du PSG le désir de quitter le club, afin qu'un transfert permette au club parisien de récupérer de l'argent avant qu'il ne soit libre. Mais ses dirigeants ont refusé de le vendre, contre sa volonté. "J'ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste", confie-t-il lors de cet entretien.

"J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité", affirme Kylian Mbappé dans un entretien réalisé dans l'émission de RMC Rothen s'enflamme (diffusé à partir de 18h). "C'est un club qui m'a beaucoup apporté, j'ai toujours été heureux, les quatre années que j'ai passé ici, et je le suis encore. Je l'ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner."

Et l'attaquant international d'enfoncer le clou sur les nombreuses rumeurs de l'été : "Ma position a été claire. J'ai dit que je voulais partir et je l'ai dit assez tôt. J'ai dit fin juillet que je voulais partir. Les gens ont dit que j'avais refusé six ou sept offres de prolongation, que je ne veux plus parler à Leonardo, ce n'est absolument pas vrai."

C'est la première prise de parole de Mbappé sur le sujet, après l'échec de son possible transfert au Real, lequel avait proposé en vain quelque 180 millions d'euros en août pour racheter sa dernière année de contrat. Le PSG avait néanmoins fermé la porte, déclarant par la voix de son directeur sportif Leonardo que Mbappé allait "partir ou rester à nos conditions". Le 1er janvier 2022, le natif de Bondy sera donc libre de s'engager avec le club qu'il désire pour quitter Paris en juin prochain. Sans la moindre indeminté de transfert perçu par Paris.