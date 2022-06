Kylian Mbappé "a cédé a une pression politique et économique" en prolongeant au PSG, selon Florentino Perez, le président du Real Madrid

La pilule n'est pas encore passée. Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a livré son analyse de la non-venue de Kylian Mbappé chez les Merengues, lors d'une interview dans l'émission El Chiringuito sur la chaîne Mega, mercredi 15 juin. Pour la première fois, il s'est exprimé sur le sujet, accusant notamment l'attaquant du PSG d'avoir cédé à des "pressions politiques et économiques" pour renouveler son contrat avec le club français.

Il pensait tenir le transfert de l'année. Mais Florentino Perez a dû se résoudre à voir Kylian Mbappé rester à Paris. Pour le président du Real, ce choix a été dicté par des éléments assez éloignés du football : "Il a toujours déclaré que son rêve était de jouer au Real Madrid et environ quinze jours avant (d'annoncer sa décision), la situation avait changé à cause de la pression politique et économique" qu'il a subie.

"ESTE MBAPPÉ NO ES MI MBAPPÉ"



"ESTE NO es el que YO QUERÍA TRAER"



Pour lui, l'aspect politique a énormément compté pour que le n°7 du PSG appose sa signature au bas d'un nouveau contrat : "Cela, plus l'argent et le leadership sportif, l'a fait changer d'avis. Quand on se retrouve dans une situation de panique comme celle-là, on essaie de s'en sortir par tous les moyens. Je le comprends parce que ce n'est pas facile de recevoir un appel du président de la République", a poursuivi Florentino Perez. L'international français avait en effet avoué avoir échangé avec Emmanuel Macron, dont il apprécie "les bons conseils".

"Ce Mbappé n'est pas mon Mbappé"

"Ici, il est difficile de comprendre que le roi d'Espagne appelle un club... C'est une chose très difficile à comprendre (...). Je crois d'ailleurs que ça n'est pas un très bon signe pour le reste des clubs en France", a ajouté le président du Real Madrid. "Il a deux États, le Qatar et la France, qui sont liés, et le Qatar demande quelque chose au président français... Et je le comprends comme ça parce que sinon c'est impossible", a-t-il poursuivi.

Le président merengue n'a toutefois pas fermé définitivement la porte à Mbappé. "Pas maintenant, parce que ce Mbappé n'est pas mon Mbappé", a-t-il répondu lorsqu'il lui était demandé s'il rêvait encore de voir la star française sous le maillot du Real Madrid, tout en rappelant qu'"aucun joueur dans toute l'histoire du Real Madrid n'a été au-dessus des autres".