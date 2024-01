Football : Kylian Mbappé se livre dans "Envoyé spécial" ce jeudi soir sur France 2

Kylian Mbappé a accordé une grande interview à France 2, dans Envoyé spécial, à 20h40, jeudi 18 janvier.

Kylian Mbappé a accordé une grande interview à France 2, dans "Envoyé spécial", à 20h40, jeudi 18 janvier. Il s'agira notamment d'évoquer sa fondation IBKM (Inspired by Kylian Mbappé). Il l'a créé en 2020 avec l'accompagnement de 98 jeunes venus d'un peu partout et qui ont un objectif très simple et très compliqué à la fois : réaliser leur rêve. Aucune ne rêve d'être footballeur, mais d'être architecte, journaliste ou dessinateur.

"Au départ, un tsunami, très violent"

Derrière Kylian Mbappé, il y a sa mère, Fayza Lamari, une ancienne handballeuse. Dans le reportage, c'est elle qui fait la visite du siège de l'association de Kylian Mbappé, ainsi que des entreprises. Fayza Lamari représente son fils à la tête d'une entreprise de gestion d'images, d'une autre d'investissement, et même d'une société de production. Elle raconte comment sa vie et celle de son fils ont basculé, lorsque celui-ci est devenu une star.

"Au départ, un tsunami, très violent. Souvent en rigolant je dis qu'on est les Tuche, on ne l'est plus (...) Vous passez de la mairie de Bobigny et Bondy au palace du Royal Monceau", précise Fayza Lamari dans le reportage.