Avenir de Kylian Mbappé : "Le ratio image-sportif-argent joue largement en faveur du PSG", estime un spécialiste

Partira, partira pas ? Le feuilleton Mbappé agite toutes les chaumières, surtout depuis que plusieurs titres de presse internationaux parlent d'une arrivée imminente du Français au Real Madrid. Très peu d'informations fuitent du côté de la star. Kylian Mbappé a seulement fait savoir qu'il donnerait sa décision "bien avant" le rassemblement de l'équipe de France prévu le 28 mai. De leur côté, les supporteurs PSG se préparent déjà à perdre leur étoile.

Au-delà de l'aspect sportif, le possible transfert de Kylian Mbappé pourrait avoir un impact considérable sur son image en France et à l'international. Frank Hocquemiller, agent d'image de plusieurs sportifs de haut niveau (le footballeur Lucas Hernandez, le rugbyman Romain Ntamack...), décrypte pour franceinfo : sport les enjeux d'un potentiel transfert de la star parisienne au Real Madrid.

Franceinfo: sport : Un départ au Real Madrid signifierait-il vraiment que Kylian Mbappé débarquerait sur une autre planète, alors qu'il est déjà une star à Paris ?

Frank Hocquemiller : Il n'y a aucun doute là-dessus. Si Kylian Mbappé venait à choisir le Real, peut-être le plus grand club du monde, il entrerait dans une tout autre dimension. Cela changerait beaucoup son statut, surtout à l'international. Même si le PSG est un club qui a énormement progressé dans sa notoriété globale ces dix dernières années, Mbappé engrangerait de nouveaux fans, notamment dans le monde hispanophone, qu'il n'atteint pas vraiment aujourd'hui. Il bénéficierait d'une exposition médiatique encore plus importante, serait amené à signer de nouveaux contrats publicitaires. En un mot, il passerait un cap par rapport à son statut au PSG.

Cela signifie donc que le PSG "version Qatar" n'est pas assez grand pour les ambitions de Mbappé ?

Kylian Mbappé a des ambitions démesurées, à juste titre au vu de son talent. Pour autant, je reste persuadé qu'il devrait prolonger l'aventure à Paris. Il faut rappeler que le club de la capitale reste en pole position pour faire la meilleure proposition financière et sportive à son attaquant. C'est ici qu'il peut gagner le plus d'argent grâce aux fonds qatariens et obtenir le rôle le plus important au sein du club. A mon avis, le ratio "image-sportif-argent" est largement favorable au PSG.

Il ne sait pas à quelle sauce il sera mangé à Madrid. Quelle place occupera-t-il aux côtés de Karim Benzema ? Combien de temps lui faudra-t-il pour gagner la confiance d'Ancelotti et des supporteurs ? Comment se familiarisera-t-il au climat madrilène ? Autant de questions qui font, qu'à mes yeux, le projet parisien est celui qui comporte le moins d'incertitudes pour son avenir à court terme.

Si j'étais son conseiller d'image, je lui suggérerais de rester au PSG encore deux saisons. S'il ne se blesse pas, il marquera encore plus l'histoire de la Ligue 1 et son influence sera incontestable auprès des fans français. Deux ans plus tard, à 26 ans, il aura tout le loisir de tester à nouveau sa cote sur le marché européen.

Est-ce que le fait de jouer dans un championnat étranger l'éloignerait des yeux des supporteurs français ?

Je ne crois pas. Certains seront malheureux de le voir partir du championnat national, mais la plupart comprendront que les enjeux sont plus grands au Real. Peut-être même que ça lui donnera une cote d'amour encore plus importante ici. Les exemples qui vont dans le sens de cette hypothèse sont nombreux dans l'histoire. Zidane a redoublé de popularité en quittant Bordeaux pour la Juve, pareil pour Thierry Henry quand il rejoint Arsenal après Monaco...

Ce qui prime aux yeux des Français, c'est l'implication en l'équipe de France. De ce côté-là, Mbappé a toujours été exemplaire. S'il continue d'être aussi performant avec les Bleus, il ne tombera jamais en désamour avec les supporteurs, peu importe le club dans lequel il évoluera les prochaines saisons.