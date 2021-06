Euro 2021 : "On sent que Karim Benzema a beaucoup mûri", assure Arsène Wenger

"On le jugera à la fin", a déclaré samedi 19 juin sur franceinfo Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial à la Fifa et consultant BeIn Sports, à propos de Karim Benzema, de retour avec les Bleus pour disputer l'Euro de football, après cinq ans d'absence en sélection française.

"On peut dire deux choses sur Karim Benzema. Sur le plan football, il était toujours indiscutable", a estimé l'ancien entraîneur d’Arsenal. "Il a été écarté pour des raisons hors football. Pour moi, ces raisons hors football n'ont pas changé. L'opinion de Didier Deschamps a changé sur son utilité et ce qu'il peut apporter à l'équipe", a poursuivi Arsène Wenger.

"Il est revenu en étant plus ouvert, heureux d'être là", a constaté l'ancien entraîneur, regrettant que Karim Benzema ait précédemment joué en équipe de France "avec une forme d'attitude introvertie. On sent qu'il a beaucoup mûri, on sent aussi qu'il a souffert de cette absence."