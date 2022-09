Justice : les affaires Pogba et Diallo font ressurgir les liens entre football et délinquance

En quelques jours, les mises en causes de Mathias Pogba et d’Aminata Diallo ont quelque peu terni l’image du football. Elles font surtout ressortir les liaisons dangereuses qu’entretiennent certains joueurs et certaines joueuses dans un milieu parfois en lien avec la délinquance.

Mathias Pogba est présenté, samedi 17 septembre, à un magistrat à Paris, soupçonné dans une tentative d’extorsion contre son frère Paul, milieu de terrain de la Juventus et de l’équipe de France. En août, ce dernier déposait plainte en expliquant avoir été séquestré dans un appartement par des hommes armés venus, lui réclamer 13 millions d’euros en échange d’une protection. Parmi les agresseurs, selon lui, des amis d’enfance, en relation avec son frère aîné Mathias. Des hommes connus de la justice. "La célébrité cumulée avec l’argent attire la convoitise et des formes plus ou moins dissimulé de racket", expose Nicolas Kssis-Martov, journalise à So Foot.

Aminata Diallo en détention provisoire

Le parquet demande le placement en détention de Mathias Pogba. Une autre joueuse est actuellement en cellule : Aminata Diallo, mise en examen pour violences aggravées contre Kheira Hamraoui, son ancienne coéquipière au PSG et en équipe de France. Elle est actuellement incarcérée à la prison pour femmes de Versailles (Yvelines). Délinquance et football se retrouvent mêlés pour une histoire, ici à priori, de rivalité sportive. "On peut faire le constat manifeste de liaisons dangereuses entre un certain milieu délinquant et le milieu du football", affirme Me Julia Minkowski, avocate de Kheira Hamraoui. La joueuse se dit totalement étrangère à l’agression.