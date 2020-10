"Je suis très content de remettre ce maillot" : après 16 mois sans sélection, Paul Pogba de retour chez les Bleus

A cause de blessures et de la pandémie, le joueur de Manchester United n'a pas pu jouer avec l'équipe de France de football depuis juin 2019.

Entre une blessure et la pandémie de Covid-19, il n'avait plus été appelé depuis juin 2019. Le milieu de terrain Paul Pogba a fait son retour en équipe de France. Les Bleus vont affronter dimanche 11 octobre le Portugal à l'occasion de la 3e journée de la Ligue des nations.

"Ça m'avait manqué"

Lui qui a vécu le titre de champion du monde en juillet 2018, Paul Pogba a grandement apprécié son entrée en jeu face à l'Ukraine mercredi 7 octobre. "J'étais très content de remettre ce maillot, ça m'avait manqué", raconte-t-il à franceinfo.

Avant mercredi, Paul Pogba n'avait plus porté le maillot de l'équipe de France depuis un déplacement en Andorre en juin 2019. Entre blessures à la cheville, coupure liée à la pandémie de coronavirus et un test positif au Covid-19, le milieu de terrain a été éloigné du groupe France pendant 16 mois. "Par rapport à tout ce qu'il a pu faire et l'importance qu'il a dans le groupe, je préfère l'avoir au milieu de ses partenaires", juge le sélectionneur Didier Deschamps.

Depuis la Coupe du monde en Russie, Paul Pogba a pris une nouvelle dimension chez les Bleus. Le milieu de terrain occupe toute la place de taulier qui lui était promise depuis ses débuts en équipe de France. Il a pris les rênes du vestiaire et assumé son rôle de leader. "Quand tu as été blessé ou que tu ne viens pas pendant un certain moment, tu réalises, raconte le joueur de Manchester United. Tu reviens et tu te dis 'non, vraiment, c'est un plaisir de jouer pour l'équipe de France'. Je suis juste un homme heureux". Paul Pogba devrait fêter dimanche soir contre le Portugal, sa 72e sélection avec l'équipe de France.