Incidents Lyon-Marseille : un "Beauvau du foot" organisé mardi par le ministre de l'Intérieur

"Demain [mardi à 9h30], on va assister à un Beauvau du foot qui va être piloté par Gérald Darmanin", a expliqué ce lundi sur franceinfo, Karl Olive, maire de Poissy et membre du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel. Une réunion se tient ce mardi au ministère de l'Intérieur sur les incidents survenus dimanche lors du match entre l'OL et l'OM. Le joueur marseillais Dimitri Payet a reçu une bouteille d'eau sur la tête venant du virage Nord. "C'est la première fois que tous les acteurs majeurs directs et indirects du football vont se retrouver autour de la table, c'est une avancée non négligeable". Le maire de Poissy dit attendre de cette réunion de la fermeté envers "ces abrutis qui n'ont rien à faire dans un stade".

Qu'attendez-vous de la réunion de ce mardi au ministère de l'Intérieur, avec les dirigeants du football, Gérald Darmanin ou encore Eric Dupond-Moretti sur les incidents survenus lors du match OL/OM ?

Demain [mardi] on va assister en quelque sorte à un Beauvau du foot qui va être piloté par Gérald Darmanin. Je suis ravi qu'on puisse enfin se mettre autour de la table avec les ministres, Gérald Darmanin, Roxana Maracineanu, Eric Dupond-Moretti et l'ensemble des acteurs du football français. Hier l'arbitre a eu raison de dire qu'on ne reprendra pas la partie à partir du moment où l'intégrité d'un joueur est mise en cause. Pourquoi ce temps d'attente d'une heure et demie ? C'est inacceptable. Il y a eu une cacophonie alors qu'aucune communication n'était faite à l'endroit des spectateurs et des téléspectateurs. Montrer ces images à nos gamins, à ces millions de licenciés dans les clubs qui rêvent un jour de jouer en Ligue 1 ou en Ligue 2, c'est tout simplement catastrophique. Au-delà du foot, c'est le sport qui est remis en cause à deux ans et demie des JO à Paris.

Quelles nouvelles mesures faut-il prendre pour éviter ce genre d'incidents ?

Pour la première fois de la saison, c'est le sixième incident majeur en 14 journées et c'est la première fois que tous les acteurs majeurs directs et indirects du football vont se retrouver autour de la table, c'est une avancée non négligeable. Une enquête va être diligentée par quelqu'un qui a été nommé par la Ligue de football professionnel pour ramener ses conclusions au début du mois de décembre. Que peut-on en attendre ? C'est l'enquête qui le dira. Il y aura peut-être des points en moins. Il peut y avoir aussi de grosses amendes contre le club de Lyon. Concernant la mise en sécurité du stade il faut certainement des pare-filets. On en arrive là.

Il faut prendre l'exemple de ce qui se passe en Angleterre ?

En Angleterre, ça ne se produit plus parce qu'on a éradiqué la violence depuis une quinzaine d'années. Toucher un joueur, toucher un arbitre, le match est terminé avec de grosses sanctions. Ce que j'attends demain, c'est la préparation de sanctions qui soient exemplaires. Au pénal, il faut ne pas avoir la main qui tremble. Parce que ces abrutis qui ont envoyé les bouteilles sur Dimitri Payet, ils n'ont rien à faire dans un stade. J'espère qu'ils seront radiés à vie avec des sanctions fermes, voire de la prison. En tout cas, être envoyés dans un endroit où ils seront hors d'état de nuire. Il y avait peut-être un peu de laisser-aller dans les stades, il va falloir resserrer la vis. Resserrer le contrôle des pass sanitaires, les contrôles d'identité.