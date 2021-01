Incidents à Marseille : "Il y a des gens qui ont profité de la situation pour casser", déplore l'ancien footballeur Alain Giresse

"Il y a des gens qui ont profité de la situation pour casser", a réagi sur franceinfo samedi 31 janvier Alain Giresse, ancien footballeur à l'OM, après les incidents et l'intrusion de supporters au centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Le club a annoncé qu'il allait porter plainte. 19 personnes étaient toujours en garde à vue.

"C'est quelque chose d'inadmissible, d'inacceptable. On peut évidement comprendre le mécontentement des supporters dans certaines situations", a commenté Alain Giresse, mais selon lui, "là on est au-delà. Ce ne sont pas de vrais supporters", a t-il estimé.

On parle de 300 personnes par rapport aux dizaines de milliers qu'il y a à l'OM et qui sont des passionnés, des vrais... Alain Giresse à franceinfo

Pour Alain Giresse,"on ne peut pas accepter que le football serve à ces gens-là pour créer le chaos." "Après, il y a autre chose qui m'interpelle : on a aujourd'hui des clubs qui sont repris par des étrangers, et qui ne prennent la mesure de ce qui fait la spécifité de ce club", a-t-il ajouté. Selon lui, "à Marseille, on est arrivé en annonçant des projets, des perspectives pour le futur, et on aperçoit que ça a du mal à prendre".