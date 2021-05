Ligue 1 : Bordeaux relève enfin la tête après sa victoire face à Rennes

Bordeaux peut respirer. Les Girondins ont obtenu trois points précieux pour le maintien en battant Rennes à domicile lors de la 35e journée de Ligue 1, dimanche 2 mai (1-0). En difficulté sur le terrain, comme dans la sphère extra-sportive avec le désengagement de l'actionnaire américain King Street, les Bordelais ont profité de l'infériorité numérique rennaise, arrivée tôt dans la rencontre (8e minute), pour s'imposer.

Portés par les quelque 800 Ultramarines regroupés sur le parvis du stade après avoir escorté le bus des joueurs, les Girondins ont rapidement pris les commandes du match face à des Rennais réduits à dix.

En infériorité numérique après l'expulsion de Steven Nzonzi (8e), pour une semelle au niveau de la hanche de Sékou Mara sur un contrôle non maîtrisé, les Rennais se sont fait punir dans la foulée. Mara, après la provocation du rouge, a profité d'un cafouillage de la défense rennaise pour ouvrir le score au point de penalty (11e).

Première titularisation et premier but pour le jeune Bordelais (18 ans), qui n'avait porté le maillot des Girondins qu'à quatre reprises avant cette rencontre. À dix, les Rennais n'ont pas réussi à recoller au score, malgré quelques occasions au retour des vestiaires.

2007 - Buteur à l’âge de 18 ans et 276 jours, Sékou Mara est le plus jeune joueur à marquer avec Bordeaux en Ligue 1 depuis Gabriel Obertan le 11 novembre 2007 contre… Rennes (18 ans et 258 jours). Baptême. #FCGBSRFC